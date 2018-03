Anzeige

Oftersheim.Am frühen Morgen des Ostersonntags, 1. April, versammeln sich die Christen, wenn es noch dunkel ist, um das Osterfeuer auf dem Kirchenvorplatz. In einem ganz besonders feierlichen evangelischen Gottesdienst, der um 6 Uhr beginnt erleben die Besucher, wie das Licht im Dunkel erscheint und das Dunkel erhellt – Christus ist auferstanden.

Dieser Gottesdienst wird von vielen Menschen gemeinsam vorbereitet und mit der Gemeinde gefeiert. Wer Lust hat, an der Vorbereitung mitzuwirken, ist zu einem Treffen am Montag, 12. März, um 19.30 Uhr im Pfarramt willkommen, lädt Pfarrerin Sibylle Rolf ein. Neben dem Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und am Ostermontag um 10 Uhr einen Familiengottesdienst. zg