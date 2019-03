Parken mit Rücksicht

Der Platz zwischen Auto und Haus ist für den Rollstuhlfahrer zu eng. © Gemeinde

Oftersheim.Um mehr Rücksichtnahme beim Parken in der Ortsmitte wirbt die Gemeindeverwaltung. „In Oftersheim ist das Parken auf dem Rand des Gehweges entlang der Straße erlaubt. Es wird dann geduldet, wenn Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen beziehungsweise Rollstuhlfahrer noch genug Platz zum Durchkommen haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Leider ist das in vielen innerörtlichen Straßen kaum möglich. Oft wird so eng geparkt, dass ein Durchkommen schwierig ist“, schreibt die Verwaltung. Aus diesem Grund appelliert das Seniorenbüro an die Autofahrer: „Nehmen Sie bitte Rücksicht und parken Sie so, dass Fußgänger (vor allem jene mit Hilfsmitteln) ohne Probleme auf dem Gehweg laufen beziehungsweise fahren können. Nehmen Sie sich den Moment, um zu prüfen, ob der Platz ausreicht. Ihre Mitbürger danken es Ihnen.“ gvo

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019