Partnersuche mit Lichtsignal

Hallo Kinder, ihr glaubt nicht, was ich gesehen habe. Als ich mit Ellie Ente im Dunkeln draußen unterwegs war, ist plötzlich ein kleines Glühwürmchen an uns vorbeigeflogen. Man war das aufregend! Ellie Ente weiß eine Menge über die kleinen Tierchen und hat mir gleich erklärt, dass Glühwürmchen eigentlich gar keine Würmchen sind – sondern Käfer. Sie fliegen nachts in trockenen Sommernächten auf der Suche nach einem Partner umher und machen durch ihr Leuchten andere Leuchtkäfer auf sich aufmerksam. Man findet sie an Waldrändern, Gebüschen oder Gärten, oft auch in der Nähe zu offenem Wasser. Leuchtkäfer-Damen können übrigens nicht fliegen. Sie sitzen auf dem Boden im Gras und warten, bis ein Männchen zu ihnen fliegt. Aber wie kommt das Leuchten zustande? Im Körper der Tierchen spielt sich eine chemische Reaktion ab, die für den Lichtschein sorgt. Das nennt man Biolumineszenz. Wenn ihr zu Hause schonmal an eine glühende Glühbirne gefasst habt, habt ihr sicherlich gemerkt, dass sie total heiß ist. Bei den Leuchtkäfern ist das anders. Sie sind nicht warm – ihr Licht ist kalt. Die kleinen Larven, also die jungen Käfer, können übrigens auch leuchten. Das machen sie, damit sie nicht gefressen werden. Schließlich will niemand etwas essen, das komisch strahlt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.04.2019