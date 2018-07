Anzeige

Der erste Ferientag am Donnerstag, 26. Juli, steht unter dem Motto „Action-Donnerstag“. Jugendliche ab zwölf Jahre sind eingeladen, Slush-Eis selbst herzustellen. Und einen Tag später, am Freitag, 27. Juli, von 18 bis 21 Uhr, heißt es bei der Juz-Party „School’s Out“ für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren. Nach der zweiwöchigen Pause bietet das Juz dann ein Waldläuferspiel (15. August), einen Walderlebnistag (21. August), eine Kanufahrt (22. August), die Malwerkstatt „Aquarelle selbst gemacht“ (28. August) und Boxing (29. August) an. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.07.2018