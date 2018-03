Passgenaues Konzept überzeugt alle

Anzeige

Zurzeit sind es noch die Awo-Mitarbeiter, die die Gäste bedienen, die Leitung vor Ort liegt bei Inga Tomme. Doch vorgesehen ist, dass in der Cafeteria bald jene Menschen arbeiten, „die ihr Leben nicht im Dauerlauf absolvieren können“, wie es Bettina Latsch, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands, ausdrückt. „Wir beschäftigen und trainieren Mitarbeiter mit psychischen und physischen Handicaps unter realistischen Arbeitsbedingungen“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir praktizieren das Modell seit sechs Jahren sehr erfolgreich in Weinheim“, erzählt sie stolz, dass fünf ehemalige Mitarbeiter im ersten Arbeitsmarkt integriert, drei in berufsbildenden Maßnahmen untergekommen sind und einer eine Ausbildungsstelle erhalten hat.

Auch in Oftersheim ist man auf einem guten Weg: Die erste Zuverdienerin kommt von der Einrichtung St. Thomas aus Schwetzingen, es sollen aber noch mehr aus der Region werden. „Unser Ziel ist es, dass diese Männer und Frauen bei uns behutsam ihre Leistungsfähigkeit entfalten“, sagt Bettina Latsch.

Gastronomie zu moderaten Preisen

Geblieben ist die Cafeteria eine Begegnungsstätte mit einem gastronomischen Angebot zu moderaten Preisen. Aber es gibt jetzt längere Öffnungszeiten: von montags bis freitags, 11 bis 17 Uhr; außerdem wird an diesen fünf Tagen ein wechselnder Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr serviert.

Auch an der Einrichtung hat sich nicht viel verändert. Nur an den Wänden hängen jetzt andere Bilder. Bisher waren es Ortsansichten von Oftersheim, nun sind es farbintensive Werke, die Menschen mit Handicap gemalt haben.

Zur offiziellen Eröffnung gestern sind Stammgäste gekommen, Gerda und Helmut Breier beispielsweise haben jetzt die Seiten gewechselt und lassen sich gerade eine Tasse Kaffee servieren – früher haben sie selbst in der Cafeteria bedient. „Alles ist wunderbar“, freuen sie sich über die neuen Betreiber.

Diese Meinung teilt auch Inge Rauchholz, sie findet aber: „Schön wäre es, wenn auch sonntags geöffnet wäre. Dann könnte man nach dem Spaziergang noch auf ein Stück Kuchen einkehren.“ Vielleicht geht ihr Wunsch bald in Erfüllung, denn Bettina Latsch stellt in Aussicht: „Ausgeschlossen ist das nicht. Aber wir müssen jetzt erst mal sehen, wie es anläuft und wie der Bedarf ist. Dann können wir auch reagieren und die Öffnungszeiten anpassen.“ Schon derzeit besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten beispielsweise abends oder am Wochenende für Gesellschaften zu mieten.

Anneliese Pfister und Brigitte Reiß waren bisher regelmäßig dienstags in der Cafeteria. Auch die beiden sind sehr zufrieden, dass die Begegnungsstätte im Ortszentrum erhalten geblieben ist.

Zum ersten Mal dabei

Ebenfalls am Tisch sitzt Mathias Alt. Der 88-jährige alleinstehende Herr besucht zum ersten Mal die Einrichtung. „Ich will mich einfach umsehen. Mich interessiert der Mittagstisch.“ Die Runde komplettieren Cäcilie Seen und Johanna Orth, die sich oft dort treffen: „Alles hier freundlich und sauber, das ist sehr wichtig.“

Darauf haben die Gründer auch geachtet: „Wir haben in den 25 Jahren nur einmal streichen müssen und einmal den Boden abschleifen lassen. Alle zwei Jahre wurden die Stühle gereinigt“, erzählt Hannelore Patzschke. Immer wieder bekommt sie, auch stellvertretend für ihre Mitstreiter Komplimente, dass das Inventar, noch einwandfrei in Schuss ist. Sie strahlt: „Ja, das war unser Herzensanliegen, wir haben immer darauf geachtet, dass alles gepflegt wird.“ Und sie wünschte den Nachfolgern vom Team der Awo Rhein-Neckar „viel Freude bei der Arbeit – die hatten wir auch“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018