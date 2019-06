Paten gesucht für Bäume und Pflanzen

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Oftersheim.„Werden Sie Pate für Bäume, Pflanzkübel oder kleinere Grünflächen“, wirbt die Gemeinde, sich in der heißen Jahreszeit um das Ortsbild mit zu kümmern. Wenn man ein Stück Natur vor der Haustür hege und pflege, heißt es weiter, könne man ein Stück Verantwortung übernehmen, zur Verbesserung der Umwelt und des Klimas beitragen.

Gesucht werden engagierte und verantwortungsvolle Bürger, die eine Patenschaft übernehmen möchten, sei es für einen Baum (eine Baumscheibe), einen Pflanzkübel oder eine kleinere Grünfläche. Selbstverständlich können Patenschaften auch – beispielsweise mit einem Nachbarn – geteilt werden, denkbar ist hier die Pflege mehrerer Baumscheiben in kleinen Anliegerstraßen. Die Patenschaft kann zeitlich begrenzt werden, obwohl eine längere Laufzeit wünschenswert wäre. Folgende Aufgaben können übernommen werden:

Als Baumpate: Baum mit Wasser gießen; Boden im Wurzelbereich lockern, damit Luft und Feuchtigkeit eindringen können; Unkraut und entfernen; bei größeren Müllablagerungen, Schäden am Baum oder der Baumhalterung das Bauamt informieren; darauf achten, dass niemand auf der Baumscheibe parkt und mit einer Notiz den Parkenden darauf aufmerksam machen.

Als Grünflächenpate: Pflanzflächen bei Trockenheit wässern; Rasen mähen; die Bodenoberfläche in den Pflanzflächen, soweit nicht bewachsen, flach lockern – insbesondere in deren Randbereichen; Unrat wie Papier, Getränkedosen oder Ähnliches entfernen; bei größeren Müllablagerungen, Schäden an der Grünfläche und ihren Einrichtungsgegenständen wie Bänken und Papierkörben das Bauamt informieren.

Als Pflanzkübelpate: das regelmäßige Wässern der Pflanzkübel; Unrat entfernen; bei größeren Müllablagerungen, Schäden an den Pflanzkü-beln das Bauamt informieren.

Die Rechte und Pflichten der Gemeinde zur sachgemäßen Pflege der Grünflächen, Bäume und Pflanzkübel sowie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit bleiben durch die Patenschaft unberührt, teilt die Gemeinde mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.06.2019