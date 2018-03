Peter Pristl folgt auf Karl Claßen

Anzeige

Oftersheim.Zum letzten Mal in seiner siebenjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Gesangvereins Sängerbund-Liederkranz begrüßte Dr. Karl Claßen die Mitglieder zur Hauptversammlung. Neben dem Dank für die ehrenamtliche Arbeit, die die fleißigen Helfer bei vielen Gelegenheiten im Verlauf des Jahres geleistet haben, ging der Blick noch einmal kurz auf die Aktivitäten zurück, unter anderem auf die Auftritte bei befreundeten Vereinen, die Teilnahme am Sommertagszug, die Mitwirkung beim Kinderferienprogramm, und natürlich eigene Feste oder Konzerte wie beispielsweise „Mit Liedern in den Sommer“ oder der Höhepunkt, das Kirchenkonzert zum 125-jährigen Vereinsbestehen.

Die geplanten Aktivitäten für das aktuelle Jahr sind im neuen Sängerkalender aufgeführt. Schwerpunkte werden diesmal die Auftritte bei befreundeten Vereinen, die Teilnahme am 150-jährigen Bestehen der Liedertafel in Plankstadt (Samstag, 9. Juni) und das Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche in Hockenheim (Sonntag, 21. Oktober) zusammen mit dem Männergesangverein Eintracht aus Hockenheim sein.

Ehrungen für regelmäßige Singstunden-Besuche Für fünf Jahre regelmäßigen Singstundenbesuch wurden Erich Klein, Heinrich May und Kapil Deo Swameye geehrt. An allen Übungsstunden des vergangenen Jahres haben Fritz Breitschwerdt und Adolf Kurz, teilgenommen, dicht gefolgt von Peter Preißler, Walter Pfister, Richard Hummel und Kapil Deo Swameye (34 Singstunden). Reinhart Schertz, Lothar Adlon, Erich Ernst und Helmut Koppert kommen auf 33 Übungsabende. Mindestens 31 Mal waren Wolfgang Roßmann, Heinrich May, Dieter Hanselmann, Oskar Jahn, Ewald Meyer, Winfried Brunner, Robert Dietz, Horst Geiß, Wolfgang Ilgner und Wolfgang Prox dabei. wpr

Die Kassenrevisoren Rolf Vogt und Willi Schel berichteten von einer sorgfältig und gut geführten Kasse. Die Mitglieder folgten der Empfehlung und entlasteten den Kassenwart Adolf Kurz ebenso wie den gesamten Vorstand.