Pfarrer Habicht hält närrische Predigt

Oftersheim.Die Besucher des evangelischen Gottesdienstes am Fasnachtssonntag, 23. Februar, um 10 Uhr in der Christuskirche werden ihr buntes Wunder erleben: Von der Kanzel spricht nämlich Narrenpfaff’ Tobias Habicht, seine Predigt hält er in gereimten Versen.

Wer dahinter allerdings Klamauk im Gotteshaus vermutet, liegt völlig falsch. Denn die Gebete und Lesungen haben durchaus einen christlichen Bezug. Nur sind sie an jenem Tag auf die närrische Zeit abgestimmt und werden eben von einem ungewöhnlich gewandeten Geistlichen überbracht. „Ich habe das schon häufiger ausprobiert, unter anderem während meiner Zeit in Ketsch und auch im Bühlertal.“ Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Schwetzingen/Oftersheim und von Bezirkskantor Detlef Helmer. Anschließend geht’s zum Kirchenkaffee. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020