Nach dieser Einführung erklärte Jan Pillmeier von der Grünen Jugend, welche Gerichte auf der Speisekarte stehen und teilte Arbeitsgruppen ein. So übernahm beispielsweise der Landtagsabgeordnete Manfred Kern die Verantwortung für die Pilz-Mandel-Lasagne. Eine andere Teilnehmerin leitete die Gruppe für die Lasagne mit Tofu-Bolognese und Mandelcreme. Im großen Saal des Offenen Hauses und in der Küche schnitten und hackten die Hobbyköche Zucchini, Pilze, Karotten und einiges mehr.

„Müssen wir wirklich alle Pilze klein schneiden?“, fragte ein Teilnehmer mit einem Augenzwinkern. Nach der ganzen Vorarbeit ging es dann ans Andünsten, Anbraten, Backen und Kochen. Am Ende hatte sich dann die ganze Arbeit gelohnt. Neben den beiden Lasagne-Variationen gab es noch Hafer-Milchreis mit Beerentopping und selbstgemachte vegane Schokolade zum Nachtisch. „Das hat wirklich Spaß gemacht und war hervorragend organisiert“, lobte Weihua Wang, Kreisvorsitzende der Grünen, das Organisationsteam. Alle Teilnehmer schlossen sich dem Fazit an. Am Ende gingen alle satt, zufrieden und mit etwas mehr Wissen über das „vegane Leben“ nach Hause. zg

