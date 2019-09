Planung für Einzelhandel

Oftersheim.Die Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt. Zunächst werden Annette Dietl-Faude (CDU) und Michael Seidling (FWV) mit der Bürgerplakette in Silber gewürdigt. Beide gehören dem Ratsgremium seit jeweils 15 Jahren an.

Anschließend werden die Fachplaner des Regierungspräsidiums die geänderte Planung zur Erschließung der Kleingärten „Münchswiese“ nach der Umsetzung des Gewässerökologieprojektes „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“ erläutern.

Zwischenbericht zum Haushalt

Weiterhin stellen Vertreter der Firma Imakomm Akademie Ergebnisse zur gemeinsamen Einzelhandelskonzeption Oftersheim – Plankstadt – Schwetzingen vor. Schließlich geht es um die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung für 2019/2020, und den Zwischenbericht zum Haushalt. Der Gemeinderat beschließt darüber hinaus über die künftige Anschrift des Golfplatzes.

Und dann geht es noch um Vergaben für die Sanierung im Kindergarten „Fohlenweide“, in sechs kommunalen Wohnblocks sowie für den Neubau des Rettungszentrums. az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.09.2019