Platzkonzert als kleiner Trost

Oftersheim.Eine nicht ganz liebgewonnene Tradition ist es inzwischen schon, dass es auf dem Waldfest des Musikvereins an Pfingsten fast immer zumindest einen halben Tag Regen gibt. Folgerichtig gab es dieses Jahr kein Waldfest, weil an beiden Feiertagen die Sonne strahlte, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Solche Sprüche habe es am Pfingstmontag, natürlich nur zum Scherz, gegeben.

Der Musikverein hatte sein traditionelles Waldfest in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Gesundheitslage absagen müssen. Da es einigen Mitglieder aber doch in den Fingern gejuckt hat, sind die Oftersheimer musikalisch nicht ganz leer ausgegangen. Eine Handvoll Vorstandsmitglieder hatte sich ihre Instrumente geschnappt und an verschiedenen Stationen im Ort ein paar Stücke gespielt. Zunächst kam die kleine Gruppe am ASB-Wohnheim beim Bahnhof zusammen und erfreute die von den Balkonen aus zuschauenden Bewohner mit Stücken wie „Ode an die Freude“ und „Die Gedanken sind frei“. Einige der gespielten Stücke konnte man in den letzten Wochen und Monaten auch sonntags bei privaten, aber öffentlich hörbaren Gelegenheiten vernehmen.

Auch der Ortsmitte stattete der Musikverein in kleiner Besetzung einen Besuch ab, gegenüber den Gästen des „Aquila“. Die nächste Station war der Innenhof des Siegwald-Kehder-Hauses, auch hier durfte das Badnerlied zum Abschluss nicht fehlen. Zuletzt machten sich die wackeren Musiker in die Hardtwaldsiedlung auf und spielten gegenüber dem Lokal „Artemis“ auf, unter anderem auch mit der griechischen Nationalhymne.

Schmerzlich vermisst

Zwar war der Zug durch den Ort nur ein kleiner Trost, da alle Vereinsmitglieder und sicher auch viele Fans der Blasmusik das Waldfest an Pfingsten schmerzlich vermisst haben, trotzdem haben sich die teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefreut, ihr Publikum zumindest im kleineren Umfang unterhalten zu dürfen. Aber auch die Oftersheimer vermissen ihren Musikverein: Die Vereinsvertreter erreichen Zuschriften, wie schade es sei, dass das Waldfest zum ersten Mal seit über 70 Jahren ausfällt.

Der eine oder andere bittet um einen Mitgliedschaftsantrag, um den Verein in dieser Zeit fördernd zu unterstützen. Hierfür dankt der Vorstand vielmals. Passive – und aktive – Mitglieder sind natürlich immer gerngesehen.

Zwar ist die klassische Auftrittssaison im Sommer wahrscheinlich weiterhin stark ausgedünnt, aber spätestens zum nächsten Pfingsten freuen sich die Musiker und Helfer wieder darauf, den Gästen mit Musik und kühlen Getränken einen tollen Tag zu bereiten. zg

Info: Bilder vom Pfingstfest im vergangenen Jahr gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020