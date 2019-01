Pokal geht an Vater-Sohn-Team Kumpf

Oftersheim.„Volles Haus“, vermeldeten der MSC-Vorsitzende Ralf Kumpf und sein Stellvertreter Mario Helfrich bei der Winterfeier in der Vereinsgaststätte der Hundesportler. Mit einem Sektempfang wurden die aktiven und passiven Mitglieder begrüßt.

Insgesamt 16 Veranstaltungen wurden im abgelaufenen Sportjahr erfolgreich bewältigt (wir berichteten), unter anderem der Motorrad- und Quadslalom, der Jugendkartslalom oder das Fahrradturnier mit beiden Schulen der Gemeinde.

Bei den internen Orientierungsfahrten des MSC waren zehn erfolgreiche Teams am Start. Die Fahrten wurden vom Ehrensportleiter Fritz Ritter ausgearbeitet. Die Sportleiter Werner Schwarz und Mario Helfrich vergaben an die Teilnehmer erstmals keine Pokale, sondern Verzehr-Gutscheine. Den ersten Platz sicherte sich das Vater-Sohn-Team Ralf und Luca Kumpf, dafür gab’s noch einen Wanderpokal. Werner und Ursula Schwarz folgten dicht dahinter vor Alfred Schiller.

Für regelmäßigen Clubabendbesuch wurden Margot Frei, Karlheinz Frei, Mario Helfrich, Werner Schwarz, Alfred Albrecht, Fritz Ritter, Alfred Schiller, Thomas Geiger, Klaus Elß und Ralf Kumpf mit je einem Gutschein bedacht. Zur Unterhaltung der Winterfeier hatte der MSC-Vorstand den Musiker Charly Weibel aus Reilingen engagiert, der mit seinem Humor die Mitglieder begeisterte.

Eine Winterfeier ist immer auch ein Anlass, Danke zu sagen: an die „Vereinspostboten“ Gerhard Kumpf und Karlheinz Frei, an Andrea Kumpf und Margot Frei für ihr Engagement hinter den Kulissen sowie an die Datenschutzbeauftragte Linda Maute. rk

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019