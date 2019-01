Pollen sammeln mit dem Pelz

Hallo Kinder! Im Frühjahr und Sommer kann man sie in der Natur schon das ein oder andere mal sehen, jetzt im Winter lassen sich Wildbienen jedoch nicht beobachten. Das liegt daran, dass die Larven gerade in ihren Nestern überwintern und sich entwickeln. Im Sommer haben die Wildbienen ihre Nester nämlich mit Proviant ausgestattet und Eier darin abgelegt. Erst im Frühjahr schlüpfen die neuen Bienen. Wildbienen existieren in zahlreichen Formen und Farben – 30 000 Wildbienenarten gibt es auf der Erde. Wahnsinn, oder? Manche sind rot oder braun gefärbt, andere weiß bis gelb. Sie können so leicht auch mal mit Wespen oder Schwebfliegen verwechselt werden. Aber die meisten Wildbienenarten sind pelzig behaart. Das ist super praktisch! Denn an den Härchen bleiben viele Pollen hängen, mit denen die Wildbienen ihre Brut versorgen. Die meisten Weibchen machen das außerdem als Einzelgänger. Man sagt, dass sie solitär leben. Neben der Honigbiene sind die Wildbienen eine große Hilfe für die Natur. Denn Wildbienen brauchen auch den Nektar einer Pflanze als Nahrung. Pflanzen wiederum brauchen einen Bestäuber, der ihre Pollen verbreitet, damit sie sich vermehren können. Gut, dass es Wildbienen gibt!

