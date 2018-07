Anzeige

Sie will auch Urlaub machen

Lieselotte denkt sich: „Ferien machen, das will ich auch.“ Sie packt ihren Koffer und trabt zur Bushaltestelle. Als auch nach Stunden kein Bus kommt, trottet sie enttäuscht wieder in Richtung Hof zurück. Doch was entdeckt sie auf dem Heimweg? Eine große Wiese? Das perfekte Urlaubsziel! Der Ferienspaß kann beginnen – bis der Duft ihres Lieblingskuchens in ihrer Nase kitzelt und sie das Heimweh packt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.07.2018