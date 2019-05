Potenzial zum Ohrwurm

Oftersheim.Mit brachialen Gitarrenriffs und treibenden Drums sorgten „Snowbound“, „Free2Play“, „First of All“ und die noch spontan dazugekommene Projektband „Chris Blackburger“ für ein volles Jugendzentrum (Juz). Die zum Großteil noch jungen Bands nutzten das „Juz Concert“, um ihre selbst geschriebenen Songs vor zahlreichen Fans zu präsentieren.

Den Auftakt bildete die vierköpfige Alternative-Band „Snowbound“ aus Ketsch. Mit den kraftvollen Instrumentals von Gitarrist Oliver Ries, Drummer Mario Weidner, Bassist Tom Bückle und dem gefühlvollen Gesang von Conor Ryan ebneten sie den Boden für einen abwechslungsreichen Abend. Im Gepäck hatten sie drei bereits veröffentlichte Songs, darunter ihre aktuelle Single „Boi“.

Ihre Setlist war allerdings kürzer als gedacht, weshalb „Free2Play“ früher als geplant auf die Bühne traten. Allein daran musste es gelegen haben, dass die Publikumsreihen beim zweiten Auftritt merklich dünner besetzt waren. Der musikalischen Qualität ihrer sehr individuell interpretierten Coversongs von Royal Republic, über die Bloodhound-Gang bis hin zu Rammstein war dies sicher nicht geschuldet. Vielmehr musste der Grund bei den Fans gesucht werden, die im Gefolge der einzelnen Bands waren. Sie verpassten – vor dem Juz stehend – jedenfalls eine starke Show von Jens Langlotz am Bass, Gitarrist Edinjo Mamaj, Benedikt Klenk am Schlagzeug und die rauchigen Vocals von Sänger Christoph Geiger.

Ein Bad in der Menge

Im Anschluss traten „First of All“ auf die Bühne – besser gesagt vier von ihnen. Sänger Andrés Acuna positionierte sich unterhalb des Absatzes, um direkt mit dem Publikum zu feiern. Den Platz hinter ihm teilten sich Christopher Thiele (Bass), Christian Wolf (Gitarre), Stefan Hettenbach (Gitarre), Dominik Pfitzenmeier (Schlagzeug) und Alexander Fink (Gitarre). Die Jungs, die seit Anfang 2017 zusammen spielen, rissen mit ihren acht eigenen Songs im Stil des Pop-Punks sowie amerikanischer und britischer Emo-Bands beinahe die Bühne ab. Ohrwurmpotenzial hatte besonders ihr neuester Song „Sad Cartoon“.

„Ich bin heute erst zufrieden, wenn hier um die Säule ein Circlepit läuft,“ kündigte Sänger Chris Schwarzenberger zu Beginn des Auftrittes seiner Projektband „Chris Blackburger“ an und wurde nicht enttäuscht. Zusammen mit Oliver Strotmann am Bass, Oliver Gärtner an den Drums und Asim Toure an der Gitarre hatte er kurzfristig die Gelegenheit bekommen, bei „Juz Concerts“ mitzuwirken. So wurde noch bis kurz vor Mitternacht gefeiert, bis auch er letzte Ton in der Menge verhallte. sd

