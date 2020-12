Prächtiger Baum im Foyer des Rathauses

Oftersheim.Die Mädchen und Jungen der kommunalen Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte haben es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, den Weihnachtsbaum des Rathauses zu schmücken. Mit selbst gebasteltem Baumschmuck dekorierten die vielen klei-nen fleißigen Helfer die etwa zwei Meter hohe Tanne, die das Treppenhaus des Rathauses nun in eine besinnliche Atmosphäre taucht und auf Weihnachten einstimmt. Aufgrund der Hygienebestimmungen während der Corona-Pandemie fand das Baumschmücken am Rathausbrunnen statt. Die dekorierte Tanne wurde anschließend in das Rathaus getragen, wo sie die Adventszeit über von den Mitarbeitern bestaunt werden darf. Ebenso würde das Foyer des Rathauses mit bunten Sternen und Glocken weihnachtlich dekoriert.

Dank an die fleißigen Helfer

Bürgermeister Jens Geiß freute sich darüber, dass die Kinder sichtlich Spaß hatten und bedankte sich bei den der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte.

Festtagsvorfreude kommt seit einigen Tagen dank der Weihnachtsbeleuchtung aber auch in den Straßen der Gemeinde auf. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben eine große Tanne vor dem Rathaus aufgestellt und Lichterketten sowie Leuchtsterne angebracht, die, so hofft der Bürgermeister, in dieser herausfordernden Zeit etwas mehr Licht in die Dunkelheit bringen können. zg

