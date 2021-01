Prinzessin Sina II. heiratet

Oftersheim.Prinzessin Sina II. aus dem Hause Trauner gab ihrem Märchenprinzen Kai Angelo Ulrich am Fasnachtsdienstag das Jawort – in einem wunderschönen Traum aus grünem Tüll und geschmückt mit einem Diadem sowie zahllosen Orden. Die Hochzeitsgäste, zumeist in Kostümen, drängten sich im Trauzimmer, wo Bürgermeister Jens Geiß, ebenfalls im närrischen Anzug, die Zeremonie vollzog.

Die Lieblichkeit der Grün-Weißen hatte den Heiratsantrag bei ihrer Inthronisation im November zuvor in der mit 500 Besucher voll besetzten Kurpfalzhalle bekommen. az/Bild: Schwindtner

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.01.2021