Pristl bleibt Vorsitzender

Oftersheim.In der Mitgliederversammlung des Sängerbund-Liederkranz zeigte sich der Vorsitzende Peter Pristl erfreut und dankbar über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres und die fleißigen Helfer, die spezielle Arbeiten erledigten und organisierten.

Der Schriftführer gab einen Überblick über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr, wie Auftritte bei befreundeten Vereinen, die Teilnahme am Sommertagszug und die Mitwirkung beim Kinderferienprogramm. Auch Ausflüge wie zum Beispiel nach Freiburg, St. Martin in die Pfalz und in den Weinkeller des Weinguts Wagner in Maikammer wurden hervorgehoben. Ebenso wurden eigene Veranstaltungen wie die Herrenbierprobe, das Herbstfest und das Familienfest gelobt.

Für das laufende Jahr steht neben Auftritten bei anderen Vereinen auch im Mai die Veranstaltung „Mit Liedern in den Sommer“ im Fokus. Auch beim Sommertagszug und beim Ferienprogramm wollen die Sänger wieder mitwirken.

Im Anschluss stellten Dirigent und Kassenwart ihre Berichte vor. Die Kassenrevisoren Rolf Vogt und Willi Schel hatten nichts zu beanstanden. Der Vorstand wurde entlastet. Für den Besuch der Übungsstunden wurden die Mitglieder geehrt – Spitzenreiter mit 34 Stunden war Adolf Kurz. 2021 werden die Mitglieder des Vorstandes gewählt. wpr

