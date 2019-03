Programm in den Ferien

Oftersheim.Noch sind die Sommerferien in weiter Ferne, doch die Gemeinde denkt bereits an das Sommerferienprogramm. Anmeldefrist für Veranstalter ist Dienstag, 30. April. Zahlreiche Vereinsvertreter hatten bereits den Weg zum Informations- und Vorbereitungstreffen, organisiert vom Jugendreferat, gefunden. Neben wichtigen Informationen sicherten sie sich teilweise auch schon Termine für die Veranstaltungen ihrer Vereine.

Das Sommerferienprogramm wird im Zeitraum der baden-württembergischen Sommerferien von Samstag, 27. Juli, bis Dienstag, 10. September, stattfinden. Im Interesse der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wird um freundliche Unterstützung gebeten.

Wünsche und Ideen äußern

Vereine, Einrichtungen und Gruppen, die sich an mindestens einer der Veranstaltungen beteiligen möchten, werden gebeten, das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular für die jeweilige Veranstaltung bis spätestens 30. April bei Steffen Eisemann (Rathaus, Zimmer 13) abzugeben oder sich zwecks weiterer Absprachen telefonisch unter 06202/59 71 13 oder per E-Mail an jugendreferat@oftersheim.de mit ihm in Verbindung zu setzen.

Der Jugendgemeinderat möchte beim Sommerferienprogramm mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam organisieren. Wer einen Wunsch oder eine Idee hat, soll sich melden, per E-Mail an jugendreferat@oftersheim.de oder im Jugendzentrum vorbeischauen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019