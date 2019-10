Projektchor sucht Sänger

Oftersheim.Der evangelische Kirchenchor gestaltet gemeinsam mit dem Schwetzinger Kammerorchester und Solisten unter der Leitung von Rainer Ruhland auch in diesem Jahr einen Abend mit geistlicher Musik zu Advent und Weihnachten.

Das Konzert, das am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr in der Christuskirche stattfindet, wird mit seinen Musikstücken einen musikalischen Bogen von der Adventszeit bis hin zum Weihnachtsfest spannen. Für das Projekt werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht, die Freude am Singen haben oder einfach ausprobieren möchten, Teil eines Chores zu werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.10.2019