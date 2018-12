Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Oftersheim.Bei einem Verkehrsunfall wurde eine 18-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie missachtete an der Kreuzung zur Mozartstraße die Vorfahrt einer 41-jährigen BMW-Fahrerin, wie die Polizei mitteilt.

Die 18-Jährige war gestern gegen 7.40 Uhr auf der Sofienstraße in Richtung Franz-Schubert-Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung mit dem in Richtung der Straße „Am alten Messplatz“ fahrenden BMW zusammenstieß. Die junge Frau prallte zunächst gegen die Frontscheibe des BMW und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat sie diverse Körperprellungen erlitten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. pol

