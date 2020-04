Räumlich getrennt – in der Sache vereint

Oftersheim.Vieles läuft in den aktuellen Zeiten der Corona-Krise anders. An einige Änderungen hat man sich bereits gewöhnt. Immer wieder stellt man aber fest, dass man sich mit manchen Einschränkungen erst arrangieren muss. Lieb gewonnene Gewohnheiten müssen sich – zumindest vorerst – ändern, teilt der Musikverein mit.

So kommt es auch, dass an Pfingsten zum ersten Mal seit 70 Jahren das traditionelle Waldfest entfallen muss. Als das größte derartige Fest der Region handelt es sich eindeutig um eine Großveranstaltung – und diese sind ja nach aktuellem Stand bis Ende August untersagt.

So ganz genau weiß man nicht mehr, wann das Waldfest zum ersten Mal auf irgendeine Art gefeiert wurde. Nachvollziehbar ist aber auf jeden Fall das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949, weshalb der Musikverein vergangene Pfingsten das Jubiläum feiern konnte. Und dabei lebte auch eine alte Tradition wieder auf: Vor Beginn des zweiten Festtags am Pfingstmontag haben die Musiker die Oftersheimer Bürger musikalisch zum Fest eingeladen, indem sie an ein paar Stationen zwischen Ortskern und Waldfestplatz aufgespielt haben.

Entscheidung schweren Herzens

„Es ist nicht leicht für uns, das Waldfest dieses Jahr absagen zu müssen, die Vorbereitungen hatten schon begonnen. Es ist außerdem auch unsere Haupteinnahmequelle als Verein“, bedauert die Vorsitzende Hedwig Gutzki.

Nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch viele Stammgäste aus Oftersheim und von außerhalb werden die Geselligkeit im Hardtwald an Pfingsten vermissen, vermuten die Musiker. Auch die Darbietungen der Gastkapellen und des Vereinsorchesters gibt es nicht zu hören.

Dass das Konzert Ende März unter dem Thema „Traumberuf gesucht – eine musikalische Jobsuche“ nicht stattfinden konnte, war ja schon länger bekannt – ein Nachholtermin gegen Ende des Jahres ist angepeilt. Aber dass jetzt auch das Waldfest abgesagt werden muss, verdeutlicht die Problematik der aktuellen Situation noch mehr.

Ganz ohne Blasmusik müssen die Oftersheimer derweil allerdings nicht auskommen: In den vergangenen Wochen hat es sich eingebürgert, dass sonntags um 18 Uhr das Instrument in die Hand genommen und gemeinsam gespielt wird – wenn auch räumlich getrennt.

So kann man aus dem ein oder anderen Garten, vom Balkon oder von der Straßenecke ein paar Stücke hören, die zeigen sollen, dass man auch in der derzeit schwierigen Situation zusammenhält und aneinander denkt. Alle Interessierten dürfen gerne auch am kommenden Sonntag die Fenster öffnen und die Ohren spitzen, vielleicht gibt es etwas zu hören. „Bis dahin wünscht der Musikverein weiterhin allen Freunden und Bekannten viel Durchhaltevermögen und gute Gesundheit“, heißt es abschließend. az/zg

