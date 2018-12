Rainer Ruhland ist begeistert vom regen Zulauf

Oftersheim.Der kleine Markt am ersten Adventssonntag im Gemeindesaal der Christuskirche erfreute sich eines überwältigenden Anklangs. „Es ist eine lange Tradition, dass der Kirchenchor diese beliebte Adventsaktion veranstaltet“, erklärte Claudia Ruhland im Gespräch mit dieser Zeitung den Zuspruch, „der Erlös von allem, was in vielen Arbeits- und Bastelstunden entstanden ist, kommt ja einem guten Zweck,

...