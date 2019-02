Ralf Kumpf als Vorsitzender bestätigt

Oftersheim.Die Vorsitzenden Ralf Kumpf und Mario Helfrich begrüßten die Mitglieder des MSC zur Generalversammlung im Clubhaus des Hundesportvereins. In seinem Rechenschaftsbericht berichtete Ralf Kumpf von 16 Veranstaltungen sportlicher und geselliger Art in der vergangenen Saison. Ein neues Mitglied ist in den MSC eingetreten, es gab drei Austritte. Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 219 Personen.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Sportleiters Werner Schwarz – unter anderem über den Motorrad- und Quadslalom, das Fahrradturnier, den Jugendkartslalom oder der Teilnahme am Ferienprogramm (wir berichteten) – informierte Schatzmeister Gerd Schäfer über den Stand der Vereinskasse. Die beiden Rechnungsprüfer Linda Maute und Helmut Siegel bescheinigten ihm eine vorbildliche, detaillierte und übersichtliche Kassenführung. Schäfer wurde – ebenso wie der gesamte Vorstand – entlastet.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Mario Helfrich hielt im Anschluss eine Laudatio auf Andrea Kumpf, Gerd Schäfer und Ralf Kumpf für ihre jahrelange, ehrenamtliche Tätigkeiten beim MSC. Seit 20 Jahren bekleiden die drei Mitglieder ihre Ämter in der Vorstandschaft ununterbrochen und mit Engagement.

Folgende Termine des MSC stehen für dieses Jahr bereits fest: Motorrad- und Quadslalom in Hockenheim (Sonntag, 28. April); Fahrradturnier in der Kurpfalzhalle (Freitag, 17. Mai), Jugendkartslalom in Hockenheim (Sonntag, 26. Mai) und Kinderferienprogramm (Samstag, 10. August). rk

