Oftersheim.Die aktuelle Witterung lässt die Pflanzen in den Gärten sprießen – sehr zur Freude von Gartenbesitzern und Pflanzenliebhabern. In einigen Fällen auch zum Leidwesen der Nachbarn, da die Rasenflächen und Hecken in den späten Abendstunden oder sonntags gemäht und geschnitten werden.

Gemäß der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Gemeinde dürfen ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten in der Zeit von 20 bis 7 Uhr nicht ausgeführt werden. Paragraf fünf der Verordnung verweist auf die Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die bundesweit gelten. Danach dürfen in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, und Gebieten mit ähnlichem Charakter im Freien Geräte und Maschinen nach dem Anhang dieser Vorschrift an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 bis 7 Uhr nicht betrieben werden.

Dazu gehören Gartengeräte jeglicher Art sowie sonstige Geräte und Maschinen, wie Schweißstromerzeuger, Beton- und Mörtelmischer oder handgeführte Betonbrecher.