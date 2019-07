Reine Verhandlungssache: Kauf der Tabakwiegehalle für 10 000 Euro

Oftersheim.Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die Tabakwiegehalle zum Preis von 10 000 Euro in Gemeindeeigentum zu übernehmen. Zunächst erläuterte Bürgermeister Jens Geiß den Sachverhalt: Im Jahr 1973 errichtete die Gemeinde in der Saarstraße eine neue Tabakwiegehalle, nachdem die bisherige im Zuge der Baulandumlegung „Gewerbegebiet Röhlich“ weggefallen war. Eigentümerin des Grundstücks ist die Gemeinde Oftersheim, Eigentümer der Tabakwiegehalle ist der Tabakbauverein.

In einem Vertrag aus dem Jahr 1973 ist geregelt, dass der Gemeinde ein Übernahmerecht für die Halle zum jeweiligen amtlichen Schätzwert zusteht, sofern das Gebäude nicht mehr als Tabakwiegehalle genutzt oder benötigt wird. Der jeweilige amtliche Schätzwert ist unter Zugrundelegung des Gebäudeversicherungswertes zu ermitteln.

Anbau rückläufig

Nachdem der Tabakanbau in Oftersheim rückläufig war, bot der Tabakbauverein der Gemeinde im April 2012 an, die Tabakwiegehalle bis auf weiteres uneingeschränkt zu nutzen. Seitdem nutzt der Bauhof das Gebäude.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Juli 2013 zwischen der Gemeinde und dem Verein geschlossen. Auch in dieser Vereinbarung beziehen sich die Vertragsparteien auf den alten Vertrag, in dem der Eigentumsübergang geregelt wurde. In der Vereinbarung ist weiterhin festgehalten, dass die Halle bereits zum Zeitpunkt der Unterzeichnung im Juli 2013 abgeschrieben war.

Nach aktueller Einschätzung ist der amtliche Schätzwert der Halle gleich Null. Geiß merkte noch an, dass beispielsweise ein Tor sehr rostig und in einem äußerst maroden Zustand sei. Ein Preis für die Übernahme sei demnach reine Verhandlungssache. Der Tabakbauverein schlage einen Kaufpreis in Höhe von 10 000 Euro vor, was die Verwaltung als fair ansehe und einen Ankauf zu diesem Preis befürworte. Auf konkrete Nachfrage aus dem Gemeinderat schätzte Geiß nach Rücksprache mit Ortsbaumeister Ernst Meißner die Halle auf eine Größe von etwa 350 bis 400 Quadratmeter.

Schwer nachvollziehbar

Dennoch meinte Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD), „dass es schwierig für uns ist, eine Entscheidung zu treffen“. Aufgrund der vorliegenden Daten sei nicht nachvollziehbar, wie man auf den Betrag von 10 000 Euro komme. Dieser Auffassung schloss sich auch ihr Fraktionskollege Jens Rüttinger an.

Der Vorsitzende des Tabakbauvereins, Helmut Wiegand, erläuterte, dass der Verein, solange er die Wiegehalle genutzt hat, auch alle Kosten getragen, unter anderem die Versicherung gezahlt habe. Der Tabakbauverein habe zu jeder Zeit das Recht, die Halle wieder für sich in Anspruch zu nehmen. Er stellte auch klar, dass der Zustand – wie das von Bürgermeister Geiß angesprochene marode Tor – in der Verantwortung der Gemeinde liege. Der Betrag, räumte er ein, sei ein ideeller Wert.

Tillmann Hettinger (CDU) sieht den Preis „ohne Wenn und Aber als gerechtfertigt“.

Patrick Schönenberg (Grüne) dagegen lehnte ausdrücklich die Begründung in der Vorlage für den Kauf ab, „weil alles an relevanten Fakten fehlt“. Dem Kauf an sich stimmte seine Fraktion jedoch zu.

