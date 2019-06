Rennen und Spaßparcours

Oftersheim.Der Hundesportverein lädt zum Tag des Hundes am Samstag, 15. Juni, auf dem Vereinsgelände ein. Der Verein bietet ein rasseoffenes Hunderennen (Einzelstarts, nach Größe) mit zwei verschiedenen Durchläufen, einen Spaßparcours und einen Tierflohmarkt an, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Höhepunkt werden die verschiedenen Übungsgruppen die Besucher in den angebotenen Hundesport schnuppern lassen. „Wir garantieren, dass für jeden Hund etwas dabei sein wird“, versprechen die Veranstalter.

Die Preise für das Hunderennen betragen 3 Euro für das Rennen, 3 Euro für den Spaßparcours und 5 Euro für beides zusammen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch verschiedene Info- und Verkaufsstände und die legendäre Tombola ohne Nieten. Der Eintritt ist frei. Der Aufbau für dem Flohmarkt findet ab 10 Uhr statt, die Anmeldung zum Rennen läuft ab 10.30 Uhr und der Rennstart für den ersten Durchlauf ist um 12 Uhr. zg

