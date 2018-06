Anzeige

Oftersheim.Mit den meisten richtigen Antworten hat Elisa Schad den ersten Preis beim Museums-Quiz abgeräumt. Die Achtjährige nahm jetzt ihren Buchpreis entgegen und freute sich sehr darüber. „Ich habe gerade gestern Abend mein letztes Buch fertig gelesen“, erklärte sie. Ihre Mama Nina Schad bestätigte die Lust am Lesen: „Elisa liest gerne und viel.“ Dass die Schülerin nun als Siegerin aus dem Quiz, das der Heimat- und Kulturkreis zum Museumstag angeboten hatte, hervorging, machte die junge Oftersheimerin mächtig stolz. „Wir haben schon häufiger mitgemacht und haben Preise gewonnen“, erzählte sie und deutete auf ihre Schwester Sophia (11). Jetzt belegten die Schwestern erstmals Platz eins und zwei.

Zusätzlich erhielten die beiden Mädchen auch noch einen Gutschein für den Luisenpark in Mannheim – gespendet von der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Jens Geiß nahm sich die Zeit, selbst den Kindern zu gratulieren. Der Heimat- und Kulturkreis überreichte die Buchpreise.

Familie dreifach prämiert

Einer davon ging auch an Jonas Lewin. Weil sich der 13-Jährige aber auf einer Freizeitfahrt befand, nahmen seine Eltern Andrea und Christoph Lewin den Preis entgegen. „Unser Sohn hat sich wirklich gefreut und ist gespannt, welches Buch er erhalten hat“, erklärte Andrea Lewin. Mit vielen richtigen Antworten punktete auch Samira Breunig. Stellvertretend für die 12-Jährige, die an einer SCG-Garde-Trainingsfreizeit teilnahm, kamen ihre Großeltern Angela und Dr. Manfred Breunig zum Treffen. Für Leonie (11), Michelle (9) und Nick (9) Hirning gab es ebenfalls Bücher als Geschenke. Am Quiz teilzunehmen, hatte ihnen Freude bereitet, berichteten sie und strahlten, als sie ihre Bücher in den Händen hielten.