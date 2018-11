Restforderungvon 6251 Euro wird erlassen

Oftersheim.Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den Pachtpreis des Grundstücks in der Gartenanlage „Im Sand auf dem Kohlwald“, gepachtet vom Gartenbauverein, von 4,60 Euro pro Ar auf 5,75 Euro pro Ar zu erhöhen. Die Restforderung der Investitionsrückzahlung von 6251,78 Euro wird erlassen.

Spende: Ebenfalls einstimmig hat das Gremium eine private Spende in Höhe von 200 Euro angenommen.

Chancengleichheit: Auf Nachfrage von Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD) nach der Stellenbesetzung zur Chancengleichheit beim Punkt „Anfragen“ erklärte Bürgermeister Jens Geiß, dass diese Aufgabe in der Personalabteilung erledigt würde. Die SPD-Gemeinderätin ist darüber hinaus der Auffassung, dass die neu aufgelegte Integrationsbroschüre zu kompliziert für Flüchtlinge verfasst ist.

Wochenmarkt: Annette Dietl-Faude (CDU) findet, dass der Marktstandort schlecht für die Beschicker ist, weil er ein bisschen versteckt liegt. Sie regte eine Verlegung auf den Voba-Parkplatz an. Geiß entgegnete, dies sei von den Betreibern nicht gewünscht, man habe schon mit ihnen gesprochen.

Digitalisierung: Rüdiger Laser fragte nach, was aus den angedachten QR-Codes für öffentliche Gebäude geworden ist. Der Bürgermeister entgegnete, dass diese schon existieren.

Hundewiese: Herbert Gieser (CDU) wollte wissen, ob eine Hundewiese auf der Ausgleichsfläche bei der alten Bundesstraße in Richtung Plankstadt möglich ist. Er interessierte sich außerdem dafür, warum in manchen Orten des Rhein-Neckar-Kreises – unter anderem nannte er Meckesheim – Anschlüsse ans Glasfasernetz kostenlos angeboten werden und wann Oftersheim darauf hoffen kann. Geiß entgegnete, dass sich Privatanbieter bewusst Gebiete mit schlechter Versorgung aussuchen. Der Backbone sei in Oftersheim bereits ausgebaut.

Wohnraum: Jens Rüttinger (SPD) legte einen Antrag auf Errichtung von weiterem bezahlbarem Wohnraum auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Plankstadter Straße vor. Er wollte wissen, wann der Gemeinderat über den Antrag entscheiden kann. „Zu gegebener Zeit“, lautete die Antwort des Bürgermeisters. Er wisse es noch nicht. Man könne erst Gespräche führen wenn man herausgefunden habe, welche Möglichkeiten es gibt.

Bahnzaun: Patrick Schönenberg (Grüne) nahm Bezug auf einen SPD-Antrag in der nicht-öffentlichen Oktober-Sitzung, die Bahnlinie mit einem Zaun sicherer zu machen. Der Bürgermeister erklärte, dass man die Möglichkeit habe, zwei Sitzungen abzuwarten. Er wies aber auch darauf hin, dass die Bahn bereits mitgeteilt habe, ein Zaun sei technisch nicht möglich. az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018