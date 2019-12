Rettungszentrum nimmt Form an

Oftersheim.Beim Neubau für die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sind akutell fast alle Ausschreibungen durch. Der Gemeinderat genehmigte in der letzten Sitzung dieses Jahres einstimmig noch fünf weitere Vergaben. Für die Lieferung und Montage der Schwerlastregale ging der Auftrag in Höhe von rund 12 500 Euro an die Firma Heinrich & Schleyer aus Kitzingen. Von dort kommt auch die

...