Rewe spendet 1000 Euro an die Awo

Oftersheim.Die Aufgabenfelder der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein-Neckar sind umfangreich: Der Verband ist in der Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie, Kinder- und Jugendhilfe im gesamten Rhein-Neckar-Kreis tätig. Unter anderem betreibt die Awo eigene Kinderkrippen und Kindergärten, betreute Wohnprojekte für Menschen mit Handicap und engagiert sich stark im Bereich der Tagespflege.

Dieses vielfältige Engagement der überzeugte auch die Vertreter des Rewe-Lagerstandortes in Wiesloch, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro im Gepäck informierten sich Betriebsleiter Marcel Späth und seine Assistentin Katharina Ohnemus vor Ort über das Engagement. „Ob über unsere Märkte, unseren Verwaltungssitz oder unsere beiden Lagerstandorte – wir sehen uns immer als Teil der Region. Daher ist es uns ein Anliegen, wichtige soziale Einrichtungen zu unterstützen“, erklärt Marcel Späth.

Behindertengerechte Ausstattung

„Die Spende kommt unserem jüngsten Beschäftigungsprojekt in Oftersheim zugute. Hier betreiben Menschen mit Handicap gemeinsam mit einer Köchin und unter pädagogischer Betreuung eine Cafeteria und können unter realistischen Bedingungen am Arbeitsleben teilhaben“, erklären die Awo-Geschäftsleiterinnen Bettina Latsch und Andrea Schneider. Hier bestehe noch Bedarf an behindertengerechtem Equipment für die Küche. „Wir sind uns sicher, dass unser Geschenk hier gut aufgehoben ist“, meint Marcel Späth. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019