„Rico“ ist noch nicht zu Hause

Oftersheim.Erika Lackus vermisst ihren Nymphensittich noch immer. Der acht Jahre alte Vogel hört auf den Namen „Rico“. Er ist am Montagmorgen um 6 Uhr zuerst aufs Dach ihres Hauses in der Heidelberger Straße geflogen, von da aus in Richtung Hardtwaldring. „Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen“, erzählt Erika Lackus traurig und beschreibt ihren gefiederten Freund: „Er ist gefleckt, hat einen zitronengelben Kopf, orangefarbene Bäckchen und einen kleinen Kamm.“

„Rico“ ist ein kleiner Ausreißer, schon zum dritten Mal suchte er vorübergehend das Weite – und kehrte immer wieder zurück. Einmal mit Hilfe der Polizei, ein anderes Mal mit Hilfe der Nachbarn. Das gibt Erika Lackus die Hoffnung, dass die „Flucht“ des Nymphensittichs auch jetzt ein Happy End findet.

Wer aus luftiger Höhe, beispielsweise in Baumwipfeln, solcherlei Töne vernimmt, sollte aufmerksam werden. Ganz besonders mag „Rico“ nach Angaben seiner Besitzerin Sonnenblumenkerne, damit kann man ihn aus seiner Reserve locken. Er sei zwar nicht handzahm, aber zutraulich, fliege zu Besuchern in der Wohnung hin, meint Erika Lackus. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018