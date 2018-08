Roboter verfehlen das Tor – wie im richtigen Leben

Oftersheim.Zu den Veranstaltungen des Ferienprogramms gehört ein Ausflug ins Technoseum nach Mannheim, der vom Sängerbund-Liederkranz organisiert wurde.

20 Kinder waren am Bahnhof der Hardtgemeinde erschienen, um unter der Leitung von Peter Preißler, Karl Claßen, Walter Pfister, Willi Kaltenbach und Theo Reinhard in die Quadratestadt zu fahren und interessante Stunden zu erleben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Eine Mitarbeiterin des Museums führte die muntere Gruppe durch die zahlreichen Säle und hatte dabei Interessantes und Wissenswertes zu erzählen.

So lernen sie zum Beispiel alles über die Entwicklung des Fahrrades vom Laufrad des Freiherrn von Drais über die Hochräder bis zum Kettenantrieb. Alle Kinder durften mal mit einem Laufrad fahren.

Danach gab es die Möglichkeit, an vielen Geräten die Geschicklichkeit zu testen, was auch ausgiebig genutzt wurde.

Naturwissenschaft hautnah

Der Physiksaal war ideal, um naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten anhand vieler Modelle selbstständig auszuprobieren. Zwei Roboter spielten Fußball, einer war im Tor, der andere traf nur den Pfosten. Aber die echten Fußballer aus Fleisch und Blut schießen ja auch mal daneben.

Ein Höhepunkt war die Ausfahrt mit einer alten Dampflok. Für alle Kinder waren es Stunden lebhaften Tobens und Staunens. Als die Helfer wieder alle beisammen hatten, ging’s mit Straßenbahn und Zug nach Hause, wo die Mädchen und Jungen von ihren Eltern am Bahnhof empfangen wurden. zg

