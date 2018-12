Rocker setzen der Bühne schwer zu

Oftersheim.Gleich vier Bands sorgten im Jugendzentrum (Juz) für ein kraftvolles Rockkonzert. Die zirka 70 Zuhörer hatten sich pünktlich eingefunden, um noch ein kostenloses T-Shirt der Band „Stop Death Behind Her Smile“ abzugreifen – eine Initiative der Gruppe, damit die Gäste rechtzeitig kommen, um alle Bands unterstützen zu können.

Zum Auftakt spielte das Quintett „Chasing Whisper“. Bereits zum zweiten Mal in Oftersheim zu hören, wusste das Publikum gleich etwas mit der Kombination aus emotionalen Vocals und eindrucksvollem Sound anzufangen. Sänger Simon Masdjedi hatte damit sogar eine Doppelschicht, musste er auch noch mal ganz am Schluss mit „Stop Death Behind Her Smile“ auf die Bühne. Sehr melodische Songs aus der eigenen Feder spielten die Jungs und begeisterten die Fans im Jugendzentrum. Der Auftritt wurde mit frenetischem Applaus gefeiert, bevor die Band „Heart//Down“ die Bühne stürmte.

Aggressiv und virtuos

Die Musiker aus Kaiserslautern und Mannheim zogen sogleich etwas härtere Saiten auf: melodischer Hardcore mit aggressiverem Gesang und wilderem Schlagzeug. Den Preis für die schnellste und härteste Band hatten die vier sofort inne, wussten aber gerade auch mit gefühlvollen und vor allem virtuosen Gitarrenpassagen zu überzeugen.

Der eigentliche Headliner, das Duo „Yodas Rising“ aus dem Raum Karlsruhe, legten ohne lange Umbaupause los. Elektro Pop gemischt mit einer Lichtshow und eingängigen Melodien wurde serviert. Die beiden Musiker mit Neonmasken füllten klanglich das Juz genauso aus wie eine vollständige Band, waren zudem auch noch die Tontechniker des Abends und blieben gleich auf der Bühne stehen, um bei „Stop Death Behind Her Smile“ als Schlagzeuger und Gitarrist weiter zu rocken.

Die letzte Band des Abends war der inoffizielle Headliner, besteht sie doch aus Mitgliedern aller drei Bands des Abends. „Stop Death Behind Her Smile“ glänzte sowohl mit aggressivem als auch melodischem Gesang. Die kellertief gestimmte E-Gitarre und das bollernde Schlagzeug trieben das Publikum zum Mitsingen und Tanzen an. Die Band verstand es perfekt, ihr Set mit Partykrachern wie „Captain Jack“ oder den „Backstreet Boys“ aufzupeppen. Unter der energetischen Darbietung der Musiker litt die Bühne so stark, dass sie in den Weihnachtsferien wohl überholt werden muss. zg

