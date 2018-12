Rockig – nicht besinnlich

Oftersheim.Traditionell rockig wird die Adventszeit im Jugendzentrum (Juz), denn in der Reihe „Juz Concerts“ präsentieren die Veranstalter am morgigen Freitag ab 20 Uhr drei außergewöhnliche Bands, welche die Weihnachtszeit ausreichend versüßen sollten.

Die Hauptband wird „Yodas Rising“ sein (wir berichteten), sie spielen am Ende. Zuvor ist das Quintett „Chasing Whisper“ aus Speyer dran, das bereits in der Hardtgemeinde gespielt hat. Mit ihrer Kombination aus Alternative mit emotionalen Vocals und einem druckvollen Sound passt die Band eher in die Post-Hardcore- und Melodic-Hardcore-Ecke. Seit 2015 beweisen die fünf erfahrenen Jungs von „Chasing Whisper“, dass diese Kombination sehr wohl funktionieren kann. Die energiegeladenen Tracks der Band konnten auch schon live begeistern, der Funken springt schnell auf das Publikum über und daran haben die Jungs großen Spaß, das sieht und hört man. „Macht euch selbst ein Bild von den eingängigen Melodien der Jungs und lasst euch von der ohrwurmverdächtigen Single überzeugen“, lädt das Juz ein.

Klar Stellung beziehen

„Heartdown“ sind eine melodische Hardcoreband aus Kaiserslautern und Mannheim, die sich aus der Besetzung von „Tentacle Attack“ zusammengesetzt hat, einer Band, mit welcher sie überregionalen Erfolg feiern konnten. Diese Erfahrung möchte das Quintett nun nutzen, um aus „Heartdown“ etwas zu machen, was es so in der Szene nicht gibt. „Heartdown“ möchte ganz klar Stellung beziehen, wofür sie stehen: Melodischer Heartcore! Und mit exakt dieser Einstellungen wird die Band den Adventsrock-Abend im Juz eröffnen.

Als kleines Schmankerl wird die Band „Stop! Death Behind Her Smile“ in Form aller Beteiligter des Abends kurzzeitig wiederbelebt. Denn in allen drei Bands verbergen sich ehemalige Musiker dieser Formation und daher bietet der „Adventsrock“ die Gelegenheit für ein paar tolle Zugaben. zg

