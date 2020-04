Rüdiger Laser: Unsere Bürger sind sehr besonnen

Oftersheim/Region.Die frühsommerlichen Temperaturen und der Sonnenschein laden gerade in Zeiten von Corona-Beschränkungen viele Menschen zum Waldspaziergang ein. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: „Anhaltend gute Witterung bei fehlenden Niederschlägen trocknet den Waldboden und die Vegetation förmlich aus“, erklärt Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamtes im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Waldbrandgefahr erreicht aktuell insbesondere im Rheintal und an der Bergstraße die zweithöchste Stufe, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann ist ein Brand auch mit einer kleinen Zündquelle leicht entfacht und kann sich gerade in trockenem Laub rasant ausbreiten, warnt das Kreisforstamt.

Die Waldbrandgefahr ist stark an den Witterungsverlauf gebunden. „Es reichen schon wenige Tage mit langer Sonnenscheindauer, leichtem Wind und fehlendem Niederschlag, um die Waldbrandgefahr von geringem Niveau in die höchste Stufe zu bringen“, erklärt Amtsleiter Robens. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette könne verheerende Folgen haben. Waldbrände führen nicht nur zu großen finanziellen Schäden, sondern zerstören auf Jahre hinaus die Lebensgrundlagen für viele Tiere und Pflanzen. Das Kreisforstamt bittet die Bevölkerung, durch umsichtiges Verhalten mitzuhelfen und die Gefahr einzugrenzen. Denn im Umgang mit offenem Feuer gibt zu beachten: Von März bis November gilt im Wald grundsätzlich Rauchverbot. Wichtig ist zudem, dass Schranken und Wege nicht mit Fahrzeugen zugeparkt werden, so dass im Notfall Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge einfahren können.

Katastrophaler Zustand

Auch der Kommandant der Oftersheimer Wehr schließt sich diesem Appell an: „Wir haben jetzt schon im dritten Jahr in Folge diese für den Wald katastrophalen Verhältnisse“, sagt Rüdiger Laser, der auch noch auf den notwendigen Kahlschlag des nicht mehr zu rettenden Baumbestandes der vergangenen Monate hinweist: „Die trockenen Äste liegen zum Teil noch auf dem Boden und verschärfen die Waldbrandgefahr.“

Nach wie vor gelte: Spaziergänger, die rauchende Zeitgenossen sehen, sollten diese auf ihr Verhalten ansprechen und bitten, die Zigarette zu löschen. Auch wer einen Brand beobachtet, sollte sofort die Feuerwehr rufen. „Unsere Bürger sind zum Glück sehr aufmerksam und besonnen“, freut er sich. Er meint aber auch: „Besser ist es – insbesondere in der momentanen Situation – wenn wir gar nicht erst ausrücken müssen, damit unsere Kameraden nicht zusätzlich einer unnötigen Virusgefahr ausgesetzt werden.“ az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020