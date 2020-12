Sabine Walter im Dialog mit dem Kreis

Oftersheim.„Ich habe Ihren Tatsachenbericht („Dicht gedrängt in der Linie 717 unterwegs“ vom 4. Dezember; Anm. d. Red.) an das zuständige Fachreferat beim Rhein-Neckar-Kreis weitergeleitet mit der Bitte, schnellstmöglich den weiteren Einsatz eines weiteren Verstärkerbusses zu überprüfen. Die Gesamtsituation ist schleunigst zu verbessern“, hat uns die Grünen-Kreisrätin Sabine Walter aus Schwetzingen geschrieben, die sich schon in der Vergangenheit mit der Situation im öffentlichen Nahverkehr beschäftigt hat.

In der Antwort des Rhein-Neckar-Kreises, vom zuständigen Dezernenten Stefan Hildebrandt gezeichnet, sind die Argumente aufgeführt, die uns auch die Pressestelle des Landratsamtes übermittelte und die wir veröffentlicht hatten (Schwetzinger Zeitung vom 8. Dezember).

Zeitungsartikel als Anstoß

Darüber hinaus heißt es noch in dem Schreiben: „Auch den Presseartikel der Schwetzinger Zeitung vom 04.12.2020 haben wir zum Anlass genommen, die genannten Fahrten auf der Buslinie 717 in Bezug auf die Erfüllung der Förderkriterien und der Notwendigkeit des Einsatzes von Verstärkerfahrten nochmals zu überprüfen.

Nach aktueller Rückmeldung des Verkehrsunternehmens ist derzeit keine Fahrt im Schülerverkehr auf der Linie 717 als von Überlastung bedroht festgestellt worden. Bei Zählungen im November 2020 wurden auch keine von Überlastung bedrohten Fahrten festgestellt. Das Fahrpersonal ist sehr sensibilisiert und meldet Überlastungen umgehend an den Rhein-Neckar-Kreis. Zudem hat das Verkehrsunternehmen auf vielen Fahrten der Buslinie 717 Gelenkbusse eingesetzt, soweit es die Fahrzeugkapazitäten zulassen. Der Kreis wird die Entwicklung der Auslastung der Busse im Schülerverkehr gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen weiter sorgfältig beobachten und diesen dynamischen Prozess im Auge behalten. Es handelt sich hierbei um einen fortlaufenden Prozess. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen im Einzelfall geeignete Abhilfemaßnahmen umsetzen zu können und dadurch insgesamt zu einer Entspannung der Beförderungssituation beizutragen.“

Mit der Schließung der Schulen seit Mittwoch, die die Landesregierung beschlossen hat, ist das Problem erst einmal vertagt. Aber wir werden an dem Thema auch im neuen Jahr dranbleiben. az/zg

