Sänger für Konzert gesucht

Oftersheim.Der evangelische Kirchenchor veranstaltet gemeinsam mit dem Schwetzinger Kammerorchester und Solisten unter der Leitung von Rainer Ruhland – wie schon im vergangenen Jahr – einen Abend mit „Geistlicher Musik zu Advent und Weihnachten“. Dieses Konzert wird mit seinen vielfältigen Musikstücken einen musikalischen Bogen von der Adventszeit bis hin zum Weihnachtsfest spannen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für dieses Projekt sucht der Chor noch Sänger und Sängerinnen, die Freude am Singen haben oder es einfach mal ausprobieren möchten. Die Proben finden ab sofort jeweils donnerstags um 20 Uhr im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses statt. Das Konzert selbst findet dann am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr in der Christuskirche statt.

„Die Mitglieder des evangelischen Kirchenchors freuen sich sehr, wenn wir Sie für dieses Projekt – aber auch gerne länger – bei uns begrüßen können“, so endet die Pressemitteilung von Schriftführerin Birgit Czerwenka. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.10.2019