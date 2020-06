Sarah Biegel übernimmt den Salon „Kitty“

Oftersheim.„Selbst wenn das Leben nicht perfekt ist, könnten es deine Haare sein.“ Katharina Leitz bejaht dies augenzwinkernd, betont aber auch, dass Kompetenz, Individualität und Fairness der Schlüssel dafür sind, dass man – wie sie – über vier Jahrzehnte als Friseurmeisterin erfolgreich sein kann.

Nach 45 Jahren übergibt Katharina Leitz den Friseursalon „Kitty“ an ihre Nachfolgerin Sarah Biegel. Die Freude an der vielgestaltigen „Kopfarbeit“ hat sie aber noch lange nicht verloren und wird jeweils in der zweiten Wochenhälfte mit Kamm und Schere aktiv bleiben.

Lehrmeister war Karl Herzog

In dem legendären Friseurmeister Karl Herzog in der Schwetzinger Dreikönigstraße fand sie gleich zu Beginn ihrer fachlichen Ausbildung einen exzellenten Lehrmeister und einen begeisterten Haarkünstler, der ihre Kreativität erkannte und förderte. Oftersheim hatte sich zu jener Zeit vergrößert, im Dreieichenweg 1 eröffneten einige Geschäfte und Katharina Leitz war mit ihren damals 21 Jahren als selbstständige Friseurmeisterin und ihrem Salon „Kitty“dabei.

Und sie ist es bis Ende Mai an verantwortlicher Stelle geblieben, hat damit fast fünf Jahrzehnte Oftersheimer Friseurgeschichte mitgeschrieben, hat junge Leute ausgebildet und ihren Friseursalon stets auf neuestem Stand gehalten. „Ja, es war immer interessant und spannend“, strahlt sie rückblickend, denn in all diesen Jahren hat sich in Sachen Mode und Frisuren vieles verändert. „Natürlich sind die Kundinnen und Kunden anspruchsvoller geworden“, blickt Katharina Leitz zurück, sie sind besser informiert und haben oft ganz klare Vorstellungen und Wünsche. „Hier sind dann wir Friseure gefragt, diese Wunschvorstellungen auch Realität werden zu lassen, da ist manchmal auch Ehrlichkeit wichtig, wenn sich die Ideen der Kundinnen nicht immer ganz verwirklichen lassen.“

Es zahle sich einfach aus, so Friseurmeisterin Leitz, wenn man stets fair zu den Kunden sei, dies erfordere Einfühlungsvermögen und vor allem auch Ideenreichtum, um das Haar der Kundinnen und Kunden optimal durch Schnitt, Frisur und Farbe zur Geltung zu bringen. Besonders erfreulich und genugtuend war es für Kartharina Leitz stets auch, dass Damen und Herren verschiedener Generationen bei ihr auf dem Friseurstuhl saßen.

Kompetent und innovativ

Sie freut sich, mit der Friseurmeisterin Sarah Biegel, die aus einer Friseurfamilie aus Neckarhausen stammt, eine kompetente und innovative Nachfolgerin gefunden zu haben: „Sarah ist 22 Jahre alt, das spornt an, ich war ja auch so jung, als ich mich mit meinem Friseursalon ,Kitty’ selbstständig machte“, blickt Katharina Leitz zurück.

Neben der Neuinhaberin Biegel und ihrer Vorgängerin Leitz ergänzt Manuela Boxheimer das Team. Sie fühlt sich seit über einen Jahr in dem Salon und mit dem vielseitigen Kundenkreis wohl. Es geht also nahtlos im Sinne des Wohlfühlens und der Schönheit weiter.

