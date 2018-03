Anzeige

Jeder kann seinen Teil betragen

Dem Bürgermeister kommt es darauf an, die Menschen langfristig zu sensibilisieren. Er sieht die Aktion „Sauberes Oftersheim“ als einen Anstoß für ein wirklich nachhaltiges Verhalten. „Vielleicht kommen wir alle an den Punkt, an dem wir uns nach einem Bonbonpapier auf dem Gehweg bücken und es in einn Papierkorb werfen, anstatt achtlos drüberzusteigen“, hegt er die Hoffnung.

„Aber wenn wir alle unseren Teil zu einer sauberen Gemeinde beitragen, sind wir einen großen Schritt weiter. Das gilt natürlich nicht nur für den bebauten Teil, sondern ganz besonders auch für Wald und Felder.“ Denn wie heißt es so schön: Sauberkeit steckt an. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018