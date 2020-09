Schadstoffmobil steht auf Parkplatz

Oftersheim.Das Schadstoffmobil der AVR steht am Dienstag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz bei der Kurpfalzhalle in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel aus Haushalten werden bei der Sammlung in haushaltsüblichen Mengen angenommen.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 Kilo und nicht größer als 30 Liter sein, teilt die AVR in ihrer Pressemeldung mit. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www. avr-kommunal.de/schadstoffe/

