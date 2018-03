Anzeige

Oftersheim.Die Vorsitzenden des Motorsportclubs (MSC), Ralf Kumpf und Mario Helfrich, hätten sich zur Jahreshauptversammlung im Clubhaus des Hundesportvereins mehr Präsenz der Mitglieder gewünscht.

Von insgesamt 18 Veranstaltungen berichtete Ralf Kumpf in seinem Rechenschaftsbericht. Die Mitgliederzahl beim MSC beträgt derzeit 221 Personen. Schatzmeister Gerd Schäfer informierte die Mitglieder über den finanziellen Stand der Vereinskasse.

Die Geehrten 50 Jahre Mitgliedschaft: Gerd Schäfer 25 Jahre: Hermann Leiß, Sabine Leiß 20 Jahre: Wolfgang Becker, Renate Gasche, Thomas Ullrich, Barbara Ullrich, Mario Helfrich, Jeanette Helfrich, Fabian Helfrich, Christa Wernz 10 Jahre: Elina Betzwieser rk

Es folgte der Rechenschaftsbericht des Sportleiters Werner Schwarz. Beim Jugend-Kartslalom gingen insgesamt 96 Teilnehmer in fünf Altersklassen und neun Mannschaften an den Start. Das Fahrradturnier mit den Schulen war mit 194 Mädchen und Jungen das am stärksten besetzte Turnier in ganz Nordbaden. Nach mehr als 20 Jahren wurde wieder ein Motorrad- und Quadslalom angeboten, bei dem 40 Startern in 141 Starts in unterschiedlichen Klassen an den Start gingen. rk