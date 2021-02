Schatten des Murmeltiers

Hallo Kinder! Das hat aber viel geregnet in den vergangen Tagen und kühl war es auch. Ich bin froh, dass ich ein dickes Fell habe und deshalb nicht friere. So geht es bestimmt auch dem Murmeltier – einem Nagetier, das vor allem in Gebirgen lebt. Aber wusstet ihr, dass immer am 2. Februar der Murmeltiertag ist? Und da geht es nicht nur um das Tier, sondern vor allem ums Wetter. Komisch, denkt ihr? Das dachte ich auch, aber ich erkläre euch mal, warum das so ist. Der Murmeltiertag – im Englischen Groundhog Day – ist ein kulturelles Ereignis, das vor allem in den USA und Kanada gefeiert wird. Um eine Wettervorhersage über den weiteren Verlauf des Winters treffen zu können, werden öffentlich und teilweise sogar bei großen Volksfesten Waldmurmeltiere zum ersten Mal im Jahr aus ihrem Bau gelockt. Jetzt denkt ihr bestimmt: „Ja, und wie wird das Wetter nun vorhergesagt?“ Da gibt es eine bestimmte Sache, die man wissen sollte: Sieht das Murmeltier seinen Schatten, dann dauert der Winter noch sechs Wochen an. Sieht er ihn nicht, gibt es einen frühen Frühling. Vor allem im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania wird der Tag immer groß gefeiert – und das schon seit 1886. Tausende Menschen kommen dann in die Stadt Punxsutawney – denn dort besteht die längste Tradition dieses Tages. Wegen der Corona-Pandemie können dieses Jahr aber keine großen Feste stattfinden, deswegen gibt es für die Menschen einen Livestream aus Punxsutawney, damit sie dieses Ereignis trotzdem erleben können. Und was hofft ihr? Soll das Murmeltier seinen Schatten sehen oder nicht? Na ja, ich bin warm angezogen und daher bin ich auf alle Wetter gut vorbereitet.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.02.2021