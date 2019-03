Schaukel und Spielanlage sind als Nächstes geplant

Oftersheim.Hier kann man sprichwörtlich gemeinsam mit anpacken – im internationalen Garten des Asylkreises in der Anlage „Im Sand auf dem Kohlwald“. Dort arbeiten Ehrenamtliche Seite an Seite mit geflüchteten Neubürgern, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Sandra Holzherr von der Fachberatung Gemeindenetzwerk hat jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Jens Geiß, Hauptamtsleiter Jens Volpp, der Integrationsbeauftragten Maria Tzschoppe, Heidi Joos und Andreas Scheider vom Asylkreis dem internationalen Garten einen Besuch abgestattet. Ziel war es, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, wie Fördergelder angelegt werden.

Erst im Herbst vergangenen Jahres wurden im internationalen Garten das Gartenhäuschen neu gestrichen, der Terrassenboden neu gefliest und das Gartentor ausgetauscht, schreibt die Gemeindeverwaltung in ihrer Mitteilung.

Zuwendung vom Land

Eine Förderung durch die Landesregierung mit dem Programm „Gemeinsam in Vielfalt III“ machte die Renovierung möglich. Damit soll bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden. Die Zuwendung für Oftersheim läuft seit Juni 2018 bis zum 30. September dieses Jahres und beläuft sich insgesamt auf 12 000 Euro.

Als Nächstes ist geplant, eine Schaukel und eine Spielanlage aufzubauen, kündigt die Verwaltung an. Sobald der Frühling beginnt, wird ein Fest gefeiert. Heidi Joos und Andreas Scheider freuten sich, dass der Garten so gut angenommen wird und Begegnungen möglich sind. Bürgermeister Jens Geiß betonte, dass bei einer Förderung von Engagement alle Seiten profitieren und die Motivation steigt: bei den Ehrenamtlichen vom Asylkreis, den Neubürgern und den Mitarbeitern des Rathauses. gvo

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019