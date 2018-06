Anzeige

Oftersheim.Ein Thema der Gemeinderatssitzung, die am morgigen Dienstag um 18 Uhr im Ratssaal beginnt, ist der Bericht über die Kriminalitätsentwicklung des vergangenen Jahres, den der Schwetzinger Revierleiter Martin Scheel vorstellen wird.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht auch eine Entscheidung darüber, ob die Gemeinde gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der „DB Station & Service“ gegen den Zuwendungsbescheid des Eisenbahnbundesamtes Klage erhebt, das die Förderung der barrierefreien Unterführung abgelehnt hat (wir berichteten).

Zudem hat der Gemeinderat über ein Verkehrsproblem zu entscheiden. Da es im Kreuzungsbereich der Heidelberger- und Mannheimer Straße am Übergang immer wieder zu Gefahrensituationen für Fußgänger durch Autofahrer komme, empfiehlt der Ausschuss für Verkehrsangelegenheiten den Umbau der Ampel. Das könnte in der Form geschehen, dass die Ausschilderung am Ampelmast in Richtung Schwetzingen und Walldorf – nach Abstufung der Heidelberger Straße als Ortstraße – entfallen soll.