Auf der anderen Seite stellt die Künstlerin auch Bilder in ganz unterschiedlichen Techniken und Stilrichtungen aus. Das beginnt beim so gennanten Mixed Media, einer Art Collage, dabei werden unterschiedlicher Medien für die Erstellung eines Werkes verwendet. Auch die Thematik der Bilder ist vielfältig. So sind bei Sabine Manske gegenständliche Landschaften in ihrem Schaffen zu finden, aber auch abstrakte Motive, die beispielsweise an eine Marmorstruktur erinnern, Aber auch ein Horizont, der einem Querschnitt durch Erdschichten gleicht.

„Meine Inspiration und meine Ideen“, verrät die Künstlerin, „finde ich durch Anschauung anderer Künstler.“ So habe sie beim Gang durch die neu eröffnete Kunsthalle in Mannheim spannende Anregungen erhalten.

Aber auch von Materialien lasse sie sich gerne anregen. „Beim Blick in einen Katalog für Künstlerbedarf habe ich einen Pigmentliner entdeckt, das war die Grundlage für einige Federzeichnungen“, erzählt Sabine Manske. Neben den genannten Techniken warten auch Bleistiftzeichnungen, eine ganze Reihe Schwarz-Weiß-Zeichnungen und Linolschnitte auf den Betrachter. Die große Bandbreite ihres Schaffens erklärt sie damit, dass sie sehr gerne experimentiert. „Und ich arbeite je nach Lust und Stimmung. Aber auch, wenn ich spannende Entdeckungen mache, kommen mir neue Ideen, die ich dann im Atelier umsetze.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.08.2018