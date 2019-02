Schimmer am Horizont

Oftersheim.Eine angenehme Ruhe liegt über dem Hardtwald. Am frühen Morgen erwachen die Vögel aus dem Schlaf und fliegen fröhlich flatternd durch die Gegend. Sie sind schon auf der Suche nach den besten Körnern. Derweil schimmern bereits die ersten Sonnenstrahlen durch das Geäst der kahlen Bäume.

Um etwa 7.40 Uhr zeigt sich die Sonne langsam am Horizont. Während die Käfer über den leicht gefrorenen Waldboden krabbeln, joggen fleißige Sportler durch den Wald. Die Minusgrade verschwinden langsam. Die Temperaturen steigen durch die Wärme des angebrochenen Tages. Auch die Hunde wedeln aufgeregt mit dem Schwanz und bellen vor lauter Freude über den ersten Spaziergang des Tages.

Frauchen und Herrchen streifen sich ihre Mützen über, ziehen ihre Handschuhe an und schlüpfen in die gefütterten Stiefel. Bald ist die Winterjacke wahrscheinlich nicht mehr nötig, aber am gestrigen Morgen hat sie die Waldgäste beim Spaziergang gewärmt.

So auch Margit Fleig, die gestern früh beim Gassigehen mit ihrem Hund, dieses wunderschöne, idyllische Foto im Hardtwald der Gemeinde gemacht hat. vas

