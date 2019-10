Schnäppchenjäger in der freien Natur

Oftersheim.Zur Auftaktveranstaltung für den Basar hat die evangelische Kirchengemeinde am Vorabend – also am Samstag, 26. Oktober – Christian „Chako“ Habekost in die Kurpfalzhalle eingeladen. Der Mundartkünstler und Kabarettist bringt dann sein neues Programm „De Edle Wilde“ auf die Bühne und geht mit dem Publikum auf Comedy-Safari. Los geht’s um 20 Uhr.

In seiner neuen Show macht Habekost die Zuschauer zur Reisegruppe und sich selbst zum Tourguide und Safari-Ranger, heißt es in einer Pressemitteilung. Der „edle Wilde“ – das ist das Ideal des von Natur aus guten Menschen, der von den Zwängen der „Globalallisierung“ und des Mainstreams unverdorben in der freien Natur lebt, heißt es weiter. Er verkörpert den reinen menschlichen Geist und seine positiven Eigenschaften.

Schlüpft in zahlreiche Rollen

Auf diesem Safari-Trip lässt Habekost sein schauspielerisches Talent in die freie Wildbahn: Er schlüpft in zahlreiche Rollen, die man aus eigenen Urlaubserfahrungen kennt: Motzer, Schnäppchenjäger, Gefahrensucher, Liegestuhl-Reservierer, Studiosus-Besserwisser und All-inclusive-Plastikbändchen-Sammler. Natürlich kommt auch der „Frieher hot’s des net gewwe“-Seniorenheld zu Wort – mit vernichtenden Kommentaren zu modernen Urlaubstrends wie Wurfzelten, digitalem Fotografieren und vielem mehr. zg

