Anzeige

Drei Arbeitsgruppen

Das für Jugendliche bis 17 Jahren geltende Straf- und Strafprozessrecht weicht in wesentlichen Grundsätzen vom allgemeinen Strafrecht ab. Nach dem Jugendgerichtsgesetz beginnt in Deutschland die strafrechtliche Verantwortlichkeit mit der Vollendung des 14. Lebensjahres. In drei Arbeitsgruppen wurde das Wissen der Achtklässler, zwei Mädchen und 14 Jungen, noch etwas vertieft.

Die Kids erfuhren, warum das Frisieren eines Motorrollers den Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfüllen kann und wieso eine Beleidigung per Whats-App teuer kommt. Im zweiten Teil der Unterrichtseinheit lag der Schwerpunkt in der Förderung sozialer Kompetenzen. Die Schüler lernten Themenbereiche wie die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, die Teamfähigkeit im Umgang mit schwierigen Situationen in der Gruppe, Konfliktbewältigung, Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie von Empathie in Bezug auf die Situation des Opfers kennen.

Die Fachkräfte des Jugendamts verdeutlichten den Jugendlichen anhand von Fallbeispielen, praktischen Übungen und Gruppenarbeit die Hintergründe von Straftaten und zeigten Handlungsalternativen auf. So können sich die jungen Menschen besser mit Konfliktsituationen auseinandersetzen und im Falle von Zoff untereinander alternative Handlungsmöglichkeiten erarbeiten.

Nach der Auswertung aller Antworten im Plenum stand noch der Verlauf einer Gerichtsverhandlung als Rollenspiel auf dem Programm. Die Jugendgerichtshilfe wird bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende tätig. Ausschlaggebend für das Verfahren ist das Alter zum Tatzeitpunkt.

Pädagogische Gesichtspunkte

Die Fachkräfte begleiten zur Gerichtsverhandlung und bringen dort alle sozialen und pädagogischen Gesichtspunkte zur Sprache, um dem Richter zu helfen, eine geeignete Maßnahme zu finden. Außerdem teilen sie zu Weisungen oder Auflagen ein und informieren die Staatsanwaltschaft oder das Gericht über ihre Erfüllung.

Eine Besonderheit im Strafverfahren gegen Heranwachsende ist es, dass die Jugendgerichtshilfe Stellung nimmt, ob in einem vorliegenden Verfahren Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden soll.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.02.2018