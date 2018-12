Schön geschmeidig

Ellie Ente und ich haben wieder gebacken. Denn unsere Dose mit den Weihnachtsplätzchen war leer. Harry Hase hat sie allesamt aufgegessen. Im Backen sind Ellie und ich mittlerweile Profis. Soll ich euch unser Rezept verraten? Das geht so: Ihr nehmt 200 Gramm Butter, vermischt diese mit 100 Gramm Zucker und gebt 300 Gramm Mehl und eine Prise Salz hinzu. Beim Verrühren haben Ellie und ich aber gemerkt, dass unser Teig ganz bröselig ist und sich nicht zu einem Klumpen zusammenfügt. Da fiel es mir ein: „Ellie, wir haben das Ei vergessen!“ Klar, denn Eier halten den Teig zusammen und machen ihn geschmeidig. Das liegt an einem Stoff namens Lecithin, der sich im Eigelb befindet. Der hilft auch dabei, Fett, also die Butter, und Wasser – das ist auch im Ei – zu vermischen. Das Wasser trägt ebenso dazu bei, dass der Teig feucht wird. Ohne Ei geht hier also nix. Viel Spaß wünschen wir euch beim Backen!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018